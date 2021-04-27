Hailey Bieber sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı kendini korumaya aldı

24 yaşındaki süper model bu hafta Harper’s Bazaar ile yaptığı röportajda sosyal medya platformlarının özgüvenini ve mutluluğunu nasıl etkilediğini anlattı.

Sosyal medyanın kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına ve iyi hissetmek için böyle bir vücuda sahip olması gerektiğini düşünmesine neden olduğunu söyledi. Ayrıca Hailey Bieber, sonsuz bir şekilde görüntüleri kaydırmanın giderek kendisini daha fazla eleştirmekle sonuçlandığından da bahsetti:

KİM OLDUĞUMU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM

“Gerçek şu ki, insanlar sosyal medyada çoğu zaman ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve geri kalanını saklıyor. Oysa ki o kişinin görmesine izin verdiği kadarını ve bütünün yalnızca çok küçük bir kısmını görüyorsunuz” diyen Bieber, sonunda bu duruma biraz ara vermesi gerektiğini kabul ettiğini anlatıyor:

“Sadece 24 yaşındayım ve hala bir kadın olarak kim olduğumu anlamaya çalışıyorum. Kariyerimde kimim? Bir eş olarak kimim?”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)’in paylaştığı bir gönderi



Pazartesiden Cuma gününe kadar Instagram'da olmamayı seçen model, hafta içinde bir şey paylaşması gerektiğinde, bir çalışanın içeriği yüklediğini açıklıyor.

Kadınların bedenleriyle ilgili gelen olumsuz eleştirilerle mücadele etmenin zor olduğunu belirten Bieber, bunun kendini sevmek için sürekli bir yolculuk olduğunu belirtiyor.

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