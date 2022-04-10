Hailey Bieber’dan samimi açıklamalar: “O olaydan sonra podyumdan uzak durdum”

Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber, verdiği röportajda podyumlardan neden uzak olduğunu anlattı.

Sozcu.com.tr

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Hailey Bieber, güzellik markası Rhode hakkında Allure isimli derginin mayıs sayısında konuştu. Konuşması sırasında 25 yaşındaki ünlü model, podyumlara neden ara verdiğini anlattı.

Bieber, “Çok önemli bir yönetmenle gerçekten kötü bir deneyim yaşadım. Konu podyuma geldiğinde güvenimi sarsan bir şey söyledi” dedi.

Röportajda Bieber şunları ekledi: “Bu alanda kendim hakkında kötü hissetmek istemiyorum; çünkü yaptığım diğer işler hakkında gerçekten iyi hissediyorum. Öyleyse neden kendimi küçük hissedecek bir konuma getireyim?”

Stephen Baldwin ve Kennya Baldwin’in kızı olan Bieber, podyum modelliğine 14 yaşında başladı ve Ford Models ile anlaşma imzaladıktan sonra 2014 yılında ilk çıkışını yaptı. Bieber hâlâ modellik yapıyor, Miu Miu, Victoria’s Secret, Jimmy Choo ve Levi’s kampanyalarında boy gösteriyor.

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