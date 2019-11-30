Hailey Bieber’i hastalık durdurmuyor

Ünlü model Hailey Bieber yüzü olduğu bir marka için Miami'de kamera karşısına geçti. Hasta olduğu öğrenilen güzel modeli sette eşi Justin Bieber ziyaret etti.

Geçen yıl Justin Bieber ile dünyaevine giren Hailey Bieber, Miami sahillerinde görüntülendi. Birkaç çeşit bikini değiştiren ünlü model tüm gün güneşin altındaydı.

Son günlerde adını açıklamadığı bir hastalıkla mücadele eden model, Instagram hesabından paylaştığı vitamin içeceklerini, “İşe giderken hasta hissediyorum ve evet bu içecekler benim için” yazdı. Hasta olmasına rağmen oldukça güzel görünen Bieber’ın bu halleri takdir topladı. Hailey Bieber’ın hastalığı iste merak konusu oldu.

Hailey Bieber’ı çekimlerde sette eşi Justin Bieber ziyaret etti. Ünlü çift birbirlerine sarılarak romantik dakikalar geçirdi.

Ünlü model geçtiğimiz hafta 23’üncü yaş gününü kutlamış, Justin Bieber da bir Instagram gönderisiyle genç modele bebek istediğini ima etmişti.