Hailey’den dosta düşmana mesaj

Evliliklerinde ilk yıllarını doldurmaya hazırlanan Justin ve Hailey çifti aşklarını ve evliliklerini büyük bir tutkuyla yaşarken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bunları takipçilerine ulaştırmaktan geri durmuyor. Yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman bebek sinyalleri de veren ikiliden Hailey hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine büyük beğeni aldı. Eşiyle öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafı gözleri kalpli bir emoji ile paylaşan Hailey bu kareye çok sayıda beğeni aldı ve mutlu giden evliliğini dosta düşmana bir kez daha ilan etti.