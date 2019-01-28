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Hailey’in bikinili pozlarına ilginç yorum!
Hailey’in bikinili pozlarına ilginç yorum!
Geride bıraktığımız yılın Eylül ayında sürpriz bir şekilde evlenen şarkıcı Justin Bieber ve model oyuncu Hailey Baldwin uzun bir süre bu kararlarını gizli tutmuştu.
Magazin 28 Ocak 2019 - 09:33

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerini takipçilerine de ilan eden ikiliden Hailey Baldwin kasım ayının ortalarında ise sürpriz bir değişikliğe imza atarak soyadını değiştirmiş ve Hailey Rhode Bieber adını kullanmaya başlamıştı. Bieber ile evlendikten sonra takipçi sayısı artan ve magazin muhabirleri tarafından çok daha yakından takip edilmeye başlanan Hailey Rhode Biber çıktığı bir tatilden paylaştığı bikinili karelerle beğeni aldı. 17 milyon takipçisi olan Hailey’in bikinili karelerine yapılan yorumlar arasında Justin Bieber’ın ne kadar şanslı bir erkek olduğunu söyleyen paylaşımlar öne çıktı.

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