Hailey’nin aşkını güçlendiren 500 bin dolarlık ayrıntı

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Birlikte çıktıkları Bahamalar gezisinden kendi aralarında yaptıkları sürpriz bir nişanla dönen Justin Bieber ve Hailey Baldwin, o zamandan bu yana attıkları her adımla magazin muhabirlerini peşlerinden koşturuyor. İkili bir yandan yakın takip altındayken, bir yandan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını takipçileriyle paylaşıyor.

HAILEY’NİN YÜZÜĞÜ

Bieber ve Baldwin geride bıraktığımız pazar günü bir tekne gezisine çıktı. Başbaşa romantik anlar yaşayan çiftten Hailey o anlardan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ancak 21 yaşındaki genç kadının bu paylaşımında dikkat çeken detay parmağındaki yüzük oldu. Hailey Baldwin’in 500 bin dolar değerinde olan nişan yüzüğü fotoğrafın ve romantik anların önüne geçti.