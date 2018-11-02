Hakan Akkaya, yayın yasağı konulması hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırdı

Geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında moda tasarımcısı Hakan Akkaya'ya ait olduğu öne sürülen görüntüler yayınlanmış ve magazin camiasında şaşkınlık yaratmıştı. Programda yayınlanan görüntülerde Akkaya, çıplak erkeklerin alındığı bir mekana girmeye çalışırken görülüyor... Program sonrası Akkaya yayın yasağı konulması hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

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Hakan Akkaya, Londra'da sadece erkeklerin gittiği gece kulübüne girerken gizli kameraya yakalandı. Mekana girmeden önce üzerinde arama yapılan modacı Hakan Akkaya'nın yanına çırılçıplak bir erkek geldi. Akkaya, daha sonra cebinden çıkan yasak maddelerden dolayı yanına gelen çıplak erkekle mekandan dışarıya çıkarıldı.



Bu görüntüler yayınlandıktan sonra Hakan Akkaya ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Verilen dilekçede “Beyaz TV logolu televizyon kanalında ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programda Ece Erken ve Bircan Ballı sunumuyla gerçekleşen yayında müvekkilim bir gece kulübünün güvenlik kameralarına ait kayıtların her türlü haber ve yayınının yazılı ve görsel basında, internet ortamında, televizyon, radyo, gazete ve sair haber kuruluşlarında haber, röportaj, eleştiri ve benzeri isimler ile yayınlanmasının önlenmesi bakımından sosyal medyada ve internet ağında çok hızlı yayıldığı da dikkate alınarak ivedilikle yayın yasağı konulması hakkında ihtiyati tedbir karar verilmesini talep ve dava etmiştir” ifadeleri kullanıldı…

Hakan Akkaya’nın ihtiyati tedbir talebi kararında ise ‘Kısmen kabul, kısmen reddine’ karar verildi. Bu duruma göre görsel ve yazılı basın yayınlarında durdurulmasına ve yayın yasağı konulmasına karar verilirken, internet yoluyla yapılan yayınların durdurulması talebinin ise reddine karar verildi.