Ünlü modacı çıplak erkekler kulübüne giremedi!

Modacı Hakan Akkaya, Londra'da sadece çıplak erkeklerin girebildiği bir gece kulübüne girmeye çalıştı. Akkaya, üzerinden çıkan cisimlerden dolayı mekan görevlileri tarafından içeriye alınmadı.

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Beyaz TV’de yayınlanan magazin programında modacı Hakan Akkaya’ya ait olduğu öne sürülen görüntüler, magazin gündeminde büyük şaşkınlık yarattı. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, Akkaya’nın sadece çıplak erkeklerin alındığı bir mekana girmeye çalıştığı görülüyor.

ÇIPLAK ERKEKLERİN ALINDIĞI MEKANA GİRMEYE ÇALIŞTI

Hakan Akkaya, Londra’da sadece erkeklerin gittiği ve ayakkabıyla girilebilen gece kulübüne girerken gizli kameraya yakalandı.

ÇIPLAK ERKEKLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mekana girmeden önce üzerinde arama yapılan modacı Hakan Akkaya’nın yanına çırılçıplak bir erkek geldi. Akkaya, daha sonra cebinden çıkan yasak maddelerden dolayı yanına gelen çıplak erkekle mekandan dışarıya çıkarıldı.

