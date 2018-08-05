Hakan Altun, doların yükselişine isyan etti

Dolar'ın durdurulamaz yükselişi ünlü isimlerin de gündemindeydi. Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sahne aldığı mekanda "Dolar anamızı ağlattı zaten. Ne kadar ucu başı oynayan bir hikayeymiş" diyerek serzenişte bulundu.

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Ekonomik anlamda yaşanan sorunlardan ve dövizin önlenemeyen yükselişinden her vatandaş gibi rahatsızlık duyan şarkıcı, sahne aldığı mekandaki hayranlarıyla dertleşti. Gece boyuncu sevilen şarkılarını seslendiren Altun, seyircilerle sohbet ederken döviz kurunun sürekli yükselmesine, “Dolar anamızı ağlattı zaten. Ne kadar ucu başı oynayan bir hikayeymiş” diyerek tepki gösterdi.

UMUT OĞUZ DA GÖNDERME YAPMIŞTI

Döviz kurlarındaki önlenemez yükselişle ilgili geçtiğimiz günlerde sevilen oyuncu Umut Oğuz da bir video paylaşmıştı. Oğuz, tatilde bulunduğu Didim, Altınkum’daki bir mekanda çektiği görüntünün üzerine; “Doların 5 tl olması çılgınca kutlanıyor, bu gurur hepimizin” notunu düşmüştü.

