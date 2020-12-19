Hakan Altun herkesi takipten çıkardı

Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in 'Kal Benimle' şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Herkesi sildiği görülen Altun, artık sosyal medyada sadece Vuslateri'yi takip ediyor.

Yılın sürpriz aşk haberlerinden biri de şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi. İlişkileri tam gaz devam eden çift, romantik pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Çift, son olarak aynı anda sahilde çektirdikleri bir pozu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Vuslateri, sevgilisi ile bu karesini, Sezen Aksu’nun ‘Erkek Güzeli’ şarkısının ‘Seni pamuklara sarmalar sararım. Ne bedel isterim ne hesap sorarım’ sözleriyle paylaştı.

Vuslateri ile pozunu Müslüm Gürses’in ‘Kal Benimle’ şarkısı eşliğinde yayınlayan Altun’un ise takip ettiği herkesi sildiği görüldü.

SADECE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDİYOR

Şarkıcı sadece sevgilisi Gonca Vuslateri’ni takibe aldı. Vuslateri ise 4 binden fazla kişiyi takip ediyor.