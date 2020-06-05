Hakan Altun kimdir? Hakan Altun nereli ve kaç yaşında?

Hakan Altun, 1970 doğumludur. 1998 yılının Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran ve albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşan Hakan Altun hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hakan Altun nereli ve kaç yaşında?

Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş, Hande Yener, Seda Üren, Muazzez Ersoy, Elif Karlı, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Hilal Özdemir, Soner Arıca, Ercan Saatçi gibi pek çok sanatçıya bestelerini veren Hakan Altun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hakan Altun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına giren Hakan Altun, İTÜ Sosyal bilimler dalında master yaptı. 1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çalan Altun’un Seda adında bir kız kardeşi vardır.

1999'da ilk solo albümü “Hakan”ı piyasaya çıkaran Hakan Altun, albümümün çıkış parşası “Hani Bekleyecektin” ile müthiş bir çıkış yakalamış ve tanınmaya başlamıştır.

İkinci albümü “Ağlamak Yok Yüreğim” üçüncü albümü “Nefesimsin” dördüncü albümü “Yaralı Bir Akın Öyküsü” beşinci albümü “Hediye” ve altıncı albümü “Küstüm Aşklara” ile müzik dünyasında hem müzisyen hem de besteci olarak önemli işlere imza atmıştır.

Hakan Altun; Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş, Hande Yener, Seda Üren, Muazzez Ersoy, Elif Karlı, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Hilal Özdemir, Soner Arıca, Ercan Saatçi, Emirkan, Alişan, Deniz Erdoğan, Kibariye, Murat Kurşun, Sinan Zorbey, Berdan Mardini, Ebru Gündeş, Ufuk Yıldırım gibi bir çok sanatçının albümlerine kendi bestelerini vermiştir. Ud, cümbüş, gitar ve klavye çalan Hakan Altun, Aslan burcudur.

Albümleri:

Hakan (1999)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

Nefesimsin (2002)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

Hediye (2005)

Küstüm Aşklara (2006)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)

Aklın Bende Kalmasın (2008)

Tercihimdir (2010)

Senden Sonrası (2012)

Dedemin İlahileri (2014)

Aşk Lütfen Gel (2015)

Konu: Aşk (2017)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018)