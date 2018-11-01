Hakan Altun’dan “Aşka ihanet cezasız kalmaz” açıklaması

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sahne aldığı bir mekanda aşk ile ilgili konuşurken, "Aşk dünyanın belkide en güzel duygusu. Lakin biz insanlar bazen o güzel duyguyu da bir şekilde kirletebiliyoruz. Aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz" dedi.

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Ünlü şarkıcı Hakan Altun, önceki akşam bir mekanda sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen şarkısı “Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum” şarkısı ile programına başlayan Hakan Altun, söylediği romantik şarkılara konserinin ilk bölümünde duygusal rüzgarlar estirdi. Konserinin ikinci bölümüne hareketli şarkılar ile başlayan başarılı sanatçı, ”Hemen her konserimde alkışlayanlara aşk, sağlık, yüz binlerce dolar ve Euro gibi şeyler temenni ediyorum. Umarım bir gün biri çıkıp karşıma ‘Hakan Abi ben zengin oldum’ der. Bu kadar temenni boşa gitsin istemem” sözleri ile etkinlik alanını dolduran dinleyicilerini tebessüm ettirdi. Ardından konuşmasına devam eden Altun, “Aşk dünyanın belkide en güzel duygusu. Lakin biz insanlar bazen o güzel duyguyu da bir şekilde kirletebiliyoruz. Nasıl ki aşk dünyanın en güzel duygusuysa, ihanette dünyanın en kötü davranışlarından biri. Aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz. Bunu asla unutmayın” diyerek “Aşk Lütfen Gel” şarkısını okudu.

Yaklaşık üç saat süren ve aralarında ünlü oyuncu Celil Nalkaçan ve iş adamı Murat Aksu gibi isimlerinde olduğu yaklaşık bin kişilik kalabalık bir kitlenin izlediği konserinin veda şarkısı olarak başlangıçta söylediği “Telefonun Başında” şarkısını tekrar seslendiren Hakan Altun, tezahüratlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

KONSERDE YENİ AŞK SÜRPRİZİ

Öte yandan 1 yıl evli kaldığı TRT spikeri Fulin Arıkan’dan geçtiğimiz yaz boşanan iş adamı Murat Aksu, yeni kız arkadaşıyla ilk kez el ele görüntü verdi. Kız arkadaşının ismini soran muhabirlere tebessüm ederek karşılık veren Murat Aksu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.