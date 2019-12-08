Hakan Altun’dan ‘bağımlılık’ uyarısı

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Altun, kendisini ilk kez dinlemeye gelenleri uyardı: "Biz genelde bağımlılık yapıyoruz dikkat edin."

Hakan Altun, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker’de sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Hakan Altun, sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki bin kişinin karşısında sahneye çıkan Hakan Altun, ‘Telefonun Başında’ adlı şarkısıyla sevenlerini selamladı. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Altun, “Bizi ilk kez dinlemeye gelenlere bir uyarım var. Biz genelde bağımlılık yapıyoruz dikkat edin. Bu gece bir parolamız var. Yaşasın aşk, yaşasın arabesk” dedi.

Üç saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen Hakan Altun, seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye geri dönerek, ‘Telefonun Başında’ şarkısını bir kez daha söyledi.