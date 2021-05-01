Hakan Altun’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hakan Altun, geçen hafta kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.

Kontrollerinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“UZUN BİR SÜRE DAHA DİNLENMEM GEREKECEK”

Altun, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhabalar… 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.”

“Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.”

2007'DE BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor “Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına imza atıyor.

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