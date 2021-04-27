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Hakan Altun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında konuşan doktoru "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.

Güncellenme: 11:19, 27/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hakan Altun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Şarkıcı Hakan Altun geçen hafta kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun’dan güzel haber geldi.

Şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, “Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir” dedi.

2007’DE BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor “Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına imza atıyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:53,