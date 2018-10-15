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Hakan Aysev 6.kez evlendi
Hakan Aysev 6.kez evlendi
Gerçekleştirdiği evliliklerle sık sık magazin basınında kendisine yer bulabilen ünlü tenor Hakan Aysev, 6. kez dünyaevine girdi.
Magazin 15 Ekim 2018 - 16:10

Hakan Aysev, 7 yıllık arkadaşlığın aşka dönüştüğü Banu Karaca ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. İkili, evliliklerinin ilk yılını doldurmadan 2017 senesinde yollarını ayırmıştı. 5’inci evliliği sona eren Aysev, “Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

HAKAN AYSEV 6.KEZ EVLENDİ

Ünlü tenor Hakan Aysev, uzun süredir birlikte olduğu Evren Aysev ile 6.kez dünyaevine girdi.

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Son güncelleme: 16:11 - 15.10.2018

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