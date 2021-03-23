Hakan Baş’tan Bensu Soral’a romantik kutalama

İş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018’de evlenen oyuncu Bensu Soral, 30 yaşına bastı. Hakan Baş, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

“NİCE GÜZEL YAŞLARA SEVGİLİM”

Eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Hakan Baş, paylaşımına, “Nice güzel yaşlara sevgilim” notunu düştü.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Bu arada Bensu Soral, dün sevenlerinden doğum gününde hediye yerine bağış yapılmasını istedi. Soral, “23 Mart bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine açtığım doğum günü kampanyama yapacağınız bağışları bekliyorum” dedi.