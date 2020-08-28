Hakan Bulut kimdir? Hakan Bulut nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Hakan Bulut hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Hakan Bulut kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN BULUT KİMDİR?

Hakan Bulut, 9 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroculuğa 2001 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde başladı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Tiyatrocu Tuncay Özinel’in yanında Asistan olarak bulundu, ayrıca, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Nefes: Vatan Sağolsun filmiyle geçen Hakan Bulut; Seksenler dizisinde canlandırdığı Butik Ali karakteriyle tanınmaktadır. Çocuklar Duymasın, Seksenler, Mandıra Filozofu, Yapışık Kardeşler, Robinson Crusoe & Cuma, Dostlar Mahallesi, Düğüm Salonu ve Görünen Adam gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Hakan Bulut, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Hakan Bulut'un rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Az Sonraaa – Ali Poyrazoğlu

2012 – Beni Yeniden Sev – Ali Poyrazoğlu

2013 – Sihirli Hediyeler – İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahneleri

Hakan Bulut'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ev Yapımı (Kendisi)

2019- Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Erdem) (TV dizisi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Vakur) (TV dizisi)

2015 – Yapışık Kardeşler (Halim) (Sinema Filmi)

2014 – Mandıra Filozofu (Halil İbrahim) (Sinema Filmi)

2012 – 2017 Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Hakan) (Sinema Filmi)