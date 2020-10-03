Hakan Çalhanoğlu ikinci kez baba oluyor
Bir dönem ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, kötü günleri geride bıraktı.
2017’de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan ikiliden müjdeli haber geldi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu.
“LİYA’MIZ ABLA OLUYOR”
Kızları Liya’nın fotoğrafını yayınlayan ikili, gönderilerine “Ailemize küçük bir mucize daha geliyor. Liya’mız abla oluyor. Sağlıklı gel bebeğim” notunu düştü.