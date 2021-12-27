Hakan Çalhanoğlu’ndan Nusret’e: Misafirperverliğin için çok teşekkürler kral

Et restoranları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe son olarak futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu ağırladı.

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Inter’in ve A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Dubai’de Nusret Gökçe’nin restoranına gitti.

27 yaşındaki futbolcu, Nusret ile fotoğrafını Instagram hesabından “Misafirperverliğin için çok teşekkürler kral. Her zamanki gibi her şey müthişti” sözleriyle paylaştı.

“HİÇBİR ZAMAN ‘YORULDUM’ DEMEDİM”

Nusret, daha önce verdiği röportajda, “Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim” demişti.

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