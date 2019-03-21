Hakan elendi, takım birbirine girdi! Survivor’da ödül oyununu kimler kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde adaya veda eden Hakan'ın ardından Türk takımında Büşra'nın Hakan'ın ismini söylemesi değerlendirildi. Hikmet ile Büşra arasında yaşanan tartışmada Büşra gözyaşlarına engel olamadı...

Survivor’da son bölümde Hakan Kanık, SMS oylaması sonucunda en az oyu alarak adaya veda etti. Takımın güçlü ve uyumlu yarışmacısı Hakan’ın elenmesi şok etkisi yarattı. Hikmet, Büşra’nın Hakan’ın ismini vermesini eleştirdi. Büşra ise ağlayarak arkadaşlarına tepki gösterdi.

HİKMET: SANKİ BENİM YARIMI GÖTÜRDÜLER

Hikmet: Sanki benim yarımı götürdüler. Keşke performansını beğenmediği bir kişiyi söyleseydi. Dün beynimden kaynar sular döküldü. Ağlasam mı ağlamasam mı bilemedim. Çok şaşırdım ismi çıkınca.

Yusuf: Şok oldum.

Seda: Ben de şok oldum. Hakan sporcu olmadan performansı iyi olan bir çocuktu. Takımımızdan bir güçlü yarışmacı daha gitti. 3-4 oyundur veriyoruz.

Sude: Hakan’dan önce gitmesi gereken Okay abi vardı. Performansı kötü olan.

Büşra: Şoktayım.Yeterince üzgünüm. Sürekli bir laf sokma çabasındasınız. Okay’ı söylemedin, duygusal davrandın diyorlar. Onu söylediğim için üzgünüm, gittiği için de üzgünüm. Vicdanım çok rahat. Benim söylediğim kişinin gitmesi çok üzücü.Hikmet abinin tavırları sertleşti. Okay abinin performansı iyileşiyor. Onu yazmak ne kadar hakkaniyetli.

Bora: Seda , Hikmet, Bora ikide iki yapamazsak oyunu alamayacağız. Oyun alamayan bir sürü adam var.

Sude: Herkes duygusal davrandı.

Murat: Dostluk oyununa hoşgeldiniz. Kazananlar sosisli sandviç yiyecek yanında kola içecek.

Vasilis Bora Büşra ve Elpida kazandı

Ödülü seçtikleri isimler: Elpida Melisa’yı, Büşra Ria’yı Bora Nikos’u Vasilis Yusuf’u seçti.