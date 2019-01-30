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Hakan Hatipoğlu tek başına
Hakan Hatipoğlu tek başına
Yaklaşık 3 ay önce kızı Lila'yı kucağına alarak ilk defa baba olma duygusu yaşayan sporcu ve oyuncu Hakan Hatipoğlu geride bıraktığımız gün İstinye'de görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Ocak 2019 - 10:31

Genellikle eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı ile alışverişe gelen, objektiflere ailesi ile poz vermeyi tercih eden Hakan Hatipoğlu, bir anda karşısına çıkan gazetecilere “Bu şekilde çekmeseniz?” dedi. Gazetecilerin ısrarlarına onları kırmayarak karşılık veren Hatipoğlu, “Biraz yorgunum, bir kaç eksiğimiz vardı onları alamaya geldim” diyerek hızlı adımlarla alışveriş merkezine girdi. Alacaklarını hızlı bir şekilde alan ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Hakan Hatipoğlu, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden ayrıldı.

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