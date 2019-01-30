Hakan Hatipoğlu tek başına

Genellikle eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı ile alışverişe gelen, objektiflere ailesi ile poz vermeyi tercih eden Hakan Hatipoğlu, bir anda karşısına çıkan gazetecilere “Bu şekilde çekmeseniz?” dedi. Gazetecilerin ısrarlarına onları kırmayarak karşılık veren Hatipoğlu, “Biraz yorgunum, bir kaç eksiğimiz vardı onları alamaya geldim” diyerek hızlı adımlarla alışveriş merkezine girdi. Alacaklarını hızlı bir şekilde alan ve kısa sürede alışverişini tamamlayan Hakan Hatipoğlu, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden ayrıldı.

