Hakan Kanık kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık kaç yaşında?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alacağı açıklanan ilk isim Hakan Kanık olmuştu. Bu sezon Masterchef'te dikkatleri üstüne çeken Hakan Kanık izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Hakan Kanık hakkında bilinmeyenler...

Survivor’da Türkiye takımı için mücadele edecek dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Hakan Kanık, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak isimleri arasında yer alıyor. Masterchef’te bu sezon yer alan ve hırslı ile beğeni toplayan Survivor Hakan Kanık kimdir merak ediliyor. İşte Survivor Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında ve merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin içerisinde…

HAKAN KANIK KİMDİR?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komidir.