Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan’ın hakaret davası

Oyuncu Hakan Meriçliler, oyuncu Ali Erkazan'nın katıldığı bir programda kendisine hakarette ettiği gerekçesiyle dava açtı. Duruşmada oyuncu Erkazan, “Kız arkadaşımı taciz ettiğini, kendisini uyarmama rağmen bu tavrına devam etti. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim” dedi.

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Ünlü oyuncu Ali Erkazan, oyuncu arkadaşı Hakan Meriçliler hakkında 2 yıl önce katıldığı bir programda sarf ettiği, ‘'… hasta biraz rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, bu adam ruh hastası diyorum ben size. Hasta adam'' şeklindeki sözleri üzerine oyuncu Hakan Meriçliler suç duyurusunda bulundu. Ali Erkazan hakkında zincirleme olarak alenen hakaret suçundan dava açıldı.

“HAKARET AMAÇLI SÖYLEMEDİM, ELEŞTİRİ ANLAMINDA SÖYLEDİM”

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Erkazan ve avukatı katıldı.

Oyuncu Erkazan yayında söylediği sözlerin gerçek olduğunu savunarak, “Ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Kız arkadaşımı taciz ettiğini, kız arkadaşım bana söylemişti. Kendisini uyarmama rağmen bu şekilde tavrına devam etti. Beni kamuoyu tanır. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim'' dedi.

AVUKAT: ‘YALANCI' SÖZÜ YARGITAY KARARI İLE SUÇ OLUŞTURMADIĞI SABİTTİR!

Ali Erkazan'ın avukatı Onur Kıraç , “Müvekkilin kız arkadaşı Hakan Meriçliler tarafından rahatsız edilmiştir.

Ayrıca Meriçliler’in altına işediği yolundaki sözleri kaldıkları otel çalışanlarından ve setteki bazı çalışanlar tarafından Erkazan duymuştur. Söylemlerden yalancı sözü Yargıtay kararları ile suç oluşturmadığı sabittir. ‘Eli, ayağı, gözü oynuyor' şeklindeki ifadeler de eleştiri anlamındadır. Dolayısıyla atılı hakaret suçu oluşmamıştır'' diyerek Erkazan'ın o dönemdeki sevgilisinin dinlenmesini talep etti. Mahkeme duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.