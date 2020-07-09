Hakan: Muhafız 4. sezon yayınlandı mı? Hakan Muhafız nasıl izlenir?

Hakan: Muhafız 4. sezon yayınlandı mı? Hakan Muhafız nasıl izlenir?

Netflix’in yapımcılığını yaptığı ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız’ın 4. ve son sezonu yayınlandı. Peki, Hakan Muhafız 4. sezon nasıl izlenir? İşte Hakan: Muhafız konusu ve oyuncuları…

Çağatay Ulusoy’un ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünü üstlendiği, Netflix’in ilk Türk dizisi olma unvanına sahip Hakan Muhafız’ın 4. sezonu yayınlandı. Netflix, Hakan Muhafız'ın son sezonundan 7 bölüm yayınladı.

HAKAN MUHAFIZ NASIL İZLENİR?

Hakan Muhafız Türkiye’de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni filmi izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

HAKAN MUHAFIZ KONUSU

“Yedinci Ölümsüz intikam ateşiyle şehri yakmış ve İstanbul'un neredeyse tamamı Ölümsüzlerin karanlığına teslim olmuştur. Muhafız hariç… Kahramanımız şimdi hem insanlığın, hem de Muhafızlar ve Ölümsüzlerin tarihini değiştirmek zorundadır. Artık herkesin kaderinin kendisine bağlı olduğunu bilir. Bu kez başarmaktan başka şansı yoktur…

ZEYNEP, ARTIK HAKAN'IN KARŞISINDA

Bu sezonda kahramanlarımızın dünyası pek çok açıdan tersine döner. Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artık karşısındadır. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşman saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalır. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişir.

Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de gümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşar.”