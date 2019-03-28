‘Hakan: Muhafız’ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı

Hakan, yeni sezonda bir değil, her biri İstanbul'u ve dünyayı yok etmek için ant içmiş tam yedi Ölümsüz'e karşı mücadele etmek zorunda. İstanbul'un Muhafız'ı olan Hakan'ın Ölümsüz'lerle tek tek savaşırken, diğer yandan Sadık Olanlar'a liderlik etmesi, Leyla ile olan aşkını yaşatması ve hiç beklenmedik bir sürprizle baş etmesi gerekiyor…

Ölümsüzler saldırıya susamış, atakta bekliyorlar. Hakan görevinde başarısız olduğu için kendine kızgın olsa da, durumu tersine çevirmek için öfkesini kontrol etmek zorunda olduğunun farkında.

Çünkü bu sefer o rakiplerini, onlar da kendisini çok iyi tanıyorlar. Artık saklambaç değil, İstanbul'u savaş alanına çevirme zamanı…