Hakan Peker, çiftlik hayatına geçiyor

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Peker; yakın zamanda Safranbolu'da çiftlik hayatına geçeceğini belirterek, “Hayvanlar ve doğayla bir dünya hayat kurmaya hazırlanıyorum” dedi. Safranbolu da ki yuvamın kapısı herkese açık olacak, çalışmalar son hız devam ediyor” ifadelerini kullandı. The Savoy Ottoman Otel’in sahnesinden sevenlerine seslenen şarkıcı Peker, 20 gün sonra yeni klibini sevenleriyle buluşturacağını da ilk kez açıkladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Peker, Ahmet Kaya ( Kum gibi)ve Sezen Aksu şarkılarıyla da unutulmaz bir gece yaşattı.

