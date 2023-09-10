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Hakan Sabancı aşka geldi

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'le gün batımında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hakan Sabancı aşka geldi

Oyuncu Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Sabancı, Erçel ile gün batımında verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü çiftin aşk dolu bakışları dikkat çekti.

HAKAN SABANCI’DAN SERENAT JESTİ

Öte yandan Hande Erçel, geçen günlerde de sevgilisi Hakan Sabancı’nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

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