Hakan Sabancı, eski aşkıyla yakınlaştı

Hakan Sabancı önceki gece bir partide eski sevgilisi Aslıhan Karalar ile eğlendi. Ünlü iş insanı çıkışta Karalar’ın kız arkadaşı arabasına binmek isteyince geri çevirdi.

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Hakan Sabancı, önceki gece Bebek’te bulunan bir mekanda gerçekleşen özel bir partiye katıldı. Aynı mekanda bulunan eski sevgilisi Aslıhan Karalar'la bir araya gelip sohbet eden Sabancı, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

BİR GARİP GECE!



Mekanı bir erkek arkadaşıyla terk eden Hakan Sabancı, Karalar'ın kız arkadaşı aracının önüne gelince şaşırdı. Flaşların patlamasıyla VIP aracına binen Sabancı kameralardan saklanırken, şoförü esmer güzeli araca almadı. Milliyet’in haberine göre, aynı anda koşar adım mekanı yan kapıdan terk eden Aslıhan Karalar ise şoförünün kullandığı araca bindi.

