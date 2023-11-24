Hakan Sabancı, Hande Erçel’in doğum gününü kutladı
Hakan Sbancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.
Oyuncu Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Sabancı, Erçel’in doğum gününü Instagram hesabından kutladı.
Hakan Sabancı, 30 yaşına giren sevgilisiyle birlikte olduğu romantik bir pozunu “İyi ki doğdun aşkım” notuyla paylaştı.
Hande Erçel de Hakan Sabancı’nın paylaşımını Instagram hikayesine ekledi.