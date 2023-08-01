Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşka geldi
Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayınladı. Aynı paylaşımı Hande Erçel de yaptı…
Oyuncu Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
Sık sık yurt dışına tatile giden ikiliden Sabancı “Bu ilişkinin sonu yok” diyenlere inat Instagram hesabından sevgilisiyle olan karesini kalp emojisi koyarak paylaştı.
Aynı kareyi Hande Erçel de hesabına taşıdı.
Çift sosyal medyada gündem oldu.
HAKAN SABANCI’DAN SERENAT JESTİ
Öte yandan Hande Erçel, birkaç gün önce de sevgilisi Hakan Sabancı’nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.