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Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşka geldi

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayınladı. Aynı paylaşımı Hande Erçel de yaptı…

Yayınlanma: 10:21 - 01 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşka geldi

Oyuncu Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Sık sık yurt dışına tatile giden ikiliden Sabancı “Bu ilişkinin sonu yok” diyenlere inat Instagram hesabından sevgilisiyle olan karesini kalp emojisi koyarak paylaştı.

Aynı kareyi Hande Erçel de hesabına taşıdı.

Çift sosyal medyada gündem oldu.

HAKAN SABANCI’DAN SERENAT JESTİ

Öte yandan Hande Erçel, birkaç gün önce de sevgilisi Hakan Sabancı’nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

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