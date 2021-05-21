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Hakan Taşıyan 7 ay sonra taburcu oldu

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan sanatçı Hakan Taşıyan, 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güncellenme: 14:09, 21/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hakan Taşıyan 7 ay sonra taburcu oldu

Geçen yıl karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne başvuran sanatçı Hakan Taşıyan’ın, 23 Ekim 2020’de tedavisine başlanmıştı.

Taşıyan’a, 4 Mart’ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart’ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu’ndan böbrek nakli yapılmıştı.

7 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Hakan Taşıyan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Taşıyan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Dün itibarıyla Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu oldum. Yanımda olan herkese sonsuz sevgilerimle” dedi.

Hakan Taşıyan’ın Instagram hesabındaki paylaşımı.

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Ankara Instagram
Yayınlanma Tarihi:13:58,