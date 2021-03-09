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Hakan Taşıyan böbrek nakli için ameliyata girdi

4 aydır hastanede tedavi gören sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer naklinin ardından bugün de böbrek nakli ameliyatına girdi.

Güncellenme: 12:50, 09/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hakan Taşıyan böbrek nakli için ameliyata girdi

4 aydır Ankara’daki bir hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan’a 4 gün önce karaciğer nakli yapıldı. Taşıyan’a bugün de kız kardeşinin böbreği nakledilecek.

“BÖBREK KARDEŞTİR”

Sanatçının Instagram hesabından kız kardeşiyle olan fotoğrafı paylaşılarak şu not düşüldü:

“Sevgili gönül dostları, böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08.00’de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara’da yaşayan Hakan Taşıyan, 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, geçen haftalarda acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Aranan karaciğer de İzmir’de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastadan alındı.

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Yayınlanma Tarihi:12:06,