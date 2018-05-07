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Hakan Taşıyan’dan ‘İnce’ destek
Hakan Taşıyan’dan ‘İnce’ destek
Şarkıcı Hakan Taşıyan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muharrem İnce'yi destekleyeceğini Aşık Veysel dizeleriyle duyurdu.
Magazin 7 Mayıs 2018 - 10:02

Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlenmişken sanat camiasından bazı isimler de kimi destekleyeceklerini belli etmeye başladı. ‘Güz Gülleri’ şarkısı ile bir döneme damga vuran, ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan sosyal medya hesabından CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi destekleyeceğini duyurdu.

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Taşıyan, Twitter hesabından, “Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece Aşık Veysel’i saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini paylaştı.

hakan-tasiyan
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