Hakan Taşıyan’ın son sağlık durumu açıklandı

4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'a birkaç önce karaciğer nakli yapıldı. Taşıyan'a dün de kız kardeşinin böbreği nakli için ameliyat yapıldı.

“KENDİSİNİ VE KIZ KARDEŞİNİN DURUMU İYİ”

Sanatçı Taşıyan’ın son sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

* Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

* Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz.

* Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle.