Hakan Ummak kimdir? Hakan Ummak nereli ve kaç yaşında?

Hakan Ummak, 1987 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Gamsız Hayat isimli dizi ile geçen Hakan Ummak hakkında merak edilenler haberimizde... Hakan Ummak nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde rol alan Hakan Ummak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hakan Ummak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN UMMAK KİMDİR?

Hakan Ummak, 3 Haziran 1987 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Gamsız Hayat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Ummak, daha sonra Paramparça, Yeter, Herşey Aşktan, Kolonya Cumhuriyeti ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Hakan Ummak, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.

Hakan Ummak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)

2018 – Hakan Muhafız (Can) (TV Dizisi)

2017 – Kolonya Cumhuriyeti (Faruk) (Sinema Filmi)

2017 – Adı Efsane (Sadık) (TV Dizisi)

2017 – Çekmeköy Underground (Sinema Filmi)

2016 – Her Şey Aşktan (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Tayfun) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)

2016 – Paramparça (Bülent) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Neco) (TV Dizisi)