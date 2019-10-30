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Hakan Vanlı’nın yorumuyla Kuvâyi Milliye Destanı
Hakan Vanlı’nın yorumuyla Kuvâyi Milliye Destanı
Oyuncu Hakan Vanlı, Kuvâyi Milliye'den Kurtuluş’a etkinliğinde okuduğu usta şair Nazım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı şiiri ile sanatseverlerden büyük alkış aldı.
Magazin 30 Ekim 2019 - 07:40

Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve önemini hatırlatmak amacıyla Cemal Reşit Rey'de düzenlenen Kuvâyi Milliye’den Kurtuluş'a etkinliğinde Müge Ulusoy Medya sanatçılarından Hakan Vanlı sahne aldı. Nazım Hikmet ve Muammer Sun'un Türk milletine armağan ettikleri hazineler olan “Kuvâyi Milliye Destanı” ile “Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri”nin işlendiği gecede, Kurtuluş Savaşı'nın adım adım anlatımı adeta bir sanat şöleni niteliğinde seyircilere aktarıldı.

“GURUR DUYUYORUM”

Nazım Hikmet'in dizelerini seslendiren usta sanatçı Hakan Vanlı, Türk milletinin tarih yazan mücadelesini nefes kesen performansıyla gözler önüne serdi. Gecenin önemine dair duygu ve düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, “Bir milletin kaderini değiştiren mücadeleyi büyük usta Nazım Hikmet'in dizeleri ve diğer büyük usta Muammer Sun'un besteleri ile bir kez daha andık. Ulu Önder Atatürk'ün sayesinde edindiğimiz Cumhuriyetimizin kazanım ve değerlerinin bilinciyle o mücadele ruhunu bizlerle bu geceyi paylaşan sanatseverlerle yeniden yaşadık ve yaşattık. Böylesine anlamlı bir gecede bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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