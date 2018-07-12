Hakan Yılmaz ve eşine saldırı davasından sanık hakim karşısına çıktı

Etiler'deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a saldırı davasında savunma yapan sanıklardan Mahsar Algün, Yılmaz'ın vatana ve millete küfür ettiğini, olayın da bu sebeple çıktığını ileri sürdü.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Hakan Yılmaz ve eşini avukatı temsil etti. Sanıklardan Mahsar Algül hazır bulunurken başka suçtan tutuklu bulunan Deniz Vural ve diğer sanık Erdal Gökçe ise duruşmaya katılmadı.

“VATANA VE MİLLETE KÜFÜR EDİYORDU”

Sanık Algül savunmasında, “Hakan Yılmaz, sarhoş bir şekilde otele giriş yaptı. Vatana ve millete küfür ediyordu. Deniz Vural ‘Neden küfür ediyorsun?”‘dedi. Hakan Yılmaz, küfür ve hakaretlere devam etti. Arbede yaşandı. Ben bir şey yapmadım. Sadece Deniz Vural ve Hakan Yılmaz'ı ayırmaya çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ‘Adam öldürme’ suçundan Keskin Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Deniz Vural ve Erdal Gökçe'nin gelecek celse SEGBİS ile hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakan Yılmaz, 6 Aralık 2017’de arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'la birlikte konaklamak için Etiler'de bir otele gitmişti. Otelde, Deniz Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül’ün saldırısına uğrayan Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Savcılık, Deniz Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.