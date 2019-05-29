Hakan Yılmaz’ın mutlu günü

Oyuncu Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kızı Deniz'in kendisine yaşattığı gururu ve mutluluğu takipçilerine ulaştırdı.

Oyunculuk kariyerine İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programı ile başlayan Hakan Yılmaz, o zamandan bu yana kariyerinde başarılı adımlar atmasını bildi. Şafak Sezer’le başladığı yolculuğunda bir süre sonra kendi çizgisinde gitmeye başlayan ve ağırlıklı olarak tiyatro sahnelerinde seyircisiyle buluşan Hakan Yılmaz, geride bıraktığımız gün büyük bir mutluluk yaşadı. İlk evliliğinden olan kızı Deniz’in tiyatro gösterisini izlemeye giden Yılmaz, duygularını hesabından paylaştı:

“Bugün çok değişik duygular yaşadım. Bu sefer ben seyirci koltuğunda oturdum, kızım sahnedeydi. Hayranlıkla izledim kızımı ve arkadaşlarını. Önce sağlık, arkasından şans ve iyi insanlar hep yanında olsun çocuklarımızın. Seni çok seviyorum kızım…”