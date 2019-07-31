Hakan’a ‘Fasulye polemiği’ni sordular

Yaz sezonunda Seray Sever ile birlikte "Gel yazın konuşalım" programını hazırlayıp sunan Hakan Hatipoğlu ve 2011 yılında evlendiği, kendisi gibi sunucu olan eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

2018 yılının Kasım ayında kucaklarına aldıkları kızları Lila ile güneşli havanın tadını çıkaran Hatipoğlu çifti, yemek yedikleri restoranın çıkışında gazeteciler tarafından görüntülendiler. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hakan Hatipoğlu, son günlerde gündeme oturan partneri Seray Sever’in fasulye polemiği ile alakalı sorulara ise “Hayırlısı” demek ile yetinerek konuşmaktan çekindi. Muhabirler ile sohbet ettikten sonra keyifle alışveriş yapan ünlü sunucular daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.