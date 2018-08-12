Hakkı Bulut’a Kılıçdaroğlu ziyareti

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Yaşadığı şiddetli göğüs ağrısı şikâyeti sonrası hastaneye başvuran Hakkı Bulut'un ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Kemal Kılıçdaroğlu'na Hakkı Bulut’un sağlık durumu hakkında bilgi verirken “Değerli ses sanatçımız Hakkı Bulut, şiddetli göğüs ağrısı şikâyeti ile hastanemize geldi. Yapılan anjiyografide kalp damlarından bir tanesinde ileri derecede darlık tespit ettik. Kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımızla birlikte anjiyo işlemi ile damarın açılmasını uygun görmedik. Damar tıkanıklığının giderilmesi için kendisini Minimal İnvaziv Kapalı Yöntemle by-pass operasyonuna aldık. Bir gün yoğun bakımda tuttuktan sonra kendisini istirahat etmesi için normal odaya aldık” dedi.

ZİYARET BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Hakkı Bulut ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten ve kendileri ile bir süre sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı katta bulunan hastaları da ziyaret ederek, durumları hakkında bilgiler aldı.