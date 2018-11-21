‘Halden anlayan ünlü, Didem Soydan’

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve bu hesabı üzerinden çok sayıda paylaşımda bulunan Didem Soydan dün sürekli paylaşım yaptığı Instagram’ın çökmesi üzerinde farklı bir sosyal medya kanalına, Twitter’a yöneldi ve yaptığı bir moda çekimine ait fotoğrafını “Instagram çöktü. Mahrum kalmamanız için fotografı buraya bıraktım” notuyla paylaştı. Soydan’ın bu hareketi büyük beğeni kazanırken aynı zamanda ‘Halden anlayan ünlü’ şeklinde yorumların da gelmesine neden oldu.



