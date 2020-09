Haldun Boysan’ın ardından sevenleri acılarını paylaştı

Oyuncu Haldun Boysan, yeni bir dizi projesinin çekimleri için bir süredir Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeydi. Dizi çekimleri için kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta oyuncunun ardından sevenleri sosyal medyada paylaştıkları gönderileriyle acılarını dile getirdi. İşte Boysan’ın ardından yapılan o paylaşımlar;

ZAFER ALGÖZ

“Değerli oyuncu kardeşimiz Haldun Boysan'ı kaybettik dostlar… Başımız sağ olsun.”

ORHAN AYDIN

“Of be kardeşim.. Of be of.”

MAHSUN KIRMIZIGÜL

“Her geçen gün birer birer eksiliyor sevdiklerimiz… Allah rahmet etsin. Güle güle güzel insan”

ÜMİT ERDİM

“Allah rahmet eylesin. Bizim kuşak seni en çok çocukluğumuzla hatırlayacak. ”

YEKTA KOPAN

“Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul'a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi.”

CEYDA DÜVENCİ

“Mekanın cennet olsun arkadaşım…”

VOLKAN SEVERCAN

“İçim acıyor… Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı… Çok üzgünüm… Yolun ışıklarla dolsun… Nurlar içinde yat…”

HAKAN YILMAZ

“Değerli oyuncu abimiz Haldun Boysan'ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.”

CEYDA ATEŞ

“Olmadı be Halduş… Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, ‘Prensesim’ diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.”