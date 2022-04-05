Haldun Dormen 94. yaşını dans ederek kutladı
Dormen Akademi öğrencileri, tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'e sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. 94 yaşındaki usta sanatçı öğrencileriyle beraber dans etti.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 94 yaşına girdi.
Dormen Akademi öğrencileri usta sanatçıya düzenledikleri doğum günü sürprizi ile keyifli dakikalar yaşattı.
Öğrencileri ile birlikte dans eden Dormen’ın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
“HATIRLANMAK ÇOK GÜZEL”
Sürpriz doğum günü partisinde konuşan Haldun Dormen, “Arkadaşlarım ve öğrencilerimin sürprizi oldu. Çok mutlu ettiler beni. Hatırlanmak çok güzel” dedi.