Hale Soygazi, Seda Sayan hakkında konuşmak istemedi

Yeşilçam'ın efsane ismi Hale Soygazi, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken magazin basını ile karşılaştı. Soygazi, gelen Seda Sayan sorularını yanıtsız bıraktı ve 'Konuşacak bir şey kalmadı" dedi.

Türk Sineması’nın usta oyuncusu Hale Soygazi, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, muhabirlerin kendisini görüntülemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Sıfır makyajsız olan efsane isim, muhabirlerin çekim yapmamasını istedi.



Soygazi, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’a açtığı davanın sonuçlanmasına dair sorulan soruları yanıtsız bıraktı ve “”Arkadaşlar bu konuları geçelim, dediğiniz gibi davayı kazandım ve konuşacak birşey kalmadı” dedi. Alışveriş poşetlerini arabasının arkasına yerleştiren Soygazi, hızlıca uzaklaştı.