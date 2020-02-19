Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hale Soygazi, Seda Sayan hakkında konuşmak istemedi
Hale Soygazi, Seda Sayan hakkında konuşmak istemedi
Yeşilçam'ın efsane ismi Hale Soygazi, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken magazin basını ile karşılaştı. Soygazi, gelen Seda Sayan sorularını yanıtsız bıraktı ve 'Konuşacak bir şey kalmadı" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 19 Şubat 2020 - 07:13

Türk Sineması’nın usta oyuncusu Hale Soygazi, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, muhabirlerin kendisini görüntülemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Sıfır makyajsız olan efsane isim, muhabirlerin çekim yapmamasını istedi.

Soygazi, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’a açtığı davanın sonuçlanmasına dair sorulan soruları yanıtsız bıraktı ve “”Arkadaşlar bu konuları geçelim, dediğiniz gibi davayı kazandım ve konuşacak birşey kalmadı” dedi. Alışveriş poşetlerini arabasının arkasına yerleştiren Soygazi, hızlıca uzaklaştı.