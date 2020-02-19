Hale Soygazi, Seda Sayan hakkında konuşmak istemedi
Türk Sineması’nın usta oyuncusu Hale Soygazi, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, muhabirlerin kendisini görüntülemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Sıfır makyajsız olan efsane isim, muhabirlerin çekim yapmamasını istedi.
Soygazi, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’a açtığı davanın sonuçlanmasına dair sorulan soruları yanıtsız bıraktı ve “”Arkadaşlar bu konuları geçelim, dediğiniz gibi davayı kazandım ve konuşacak birşey kalmadı” dedi. Alışveriş poşetlerini arabasının arkasına yerleştiren Soygazi, hızlıca uzaklaştı.