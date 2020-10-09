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Halil Sezai için 13 yıl hapis cezası istendi
Halil Sezai için 13 yıl hapis cezası istendi
Tuzla'da 15 Eylül'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 9 Ekim 2020 - 15:44

Tuzla’da bir sitede film çekimi için villa kiralayan Halil Sezai ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, karakola giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu’nu gözaltına almıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Paracıkoğlu yeniden ifade çağrılmış, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştı.

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Son güncelleme: 15:57 - 09.10.2020
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