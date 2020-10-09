Halil Sezai için 13 yıl hapis cezası istendi
Tuzla’da bir sitede film çekimi için villa kiralayan Halil Sezai ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, karakola giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu’nu gözaltına almıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.
Darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Paracıkoğlu yeniden ifade çağrılmış, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştı.