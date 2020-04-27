Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli ve kaç yaşında?

Halil Sezai, 1979 doğumludur. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödülleri’nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü alan Halil Sezai hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Halil Sezai nereli ve kaç yaşında?

Özellikle 2011 ve 2014 yıllarında yayınlanan İncir Reçeli ve İncir Reçeli 2 adlı sinema filmlerinde canlandırdığı Metin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve sevilen oyuncu ve müzisyen Halil Sezai hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Halil Sezai kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu, ya da bilinen adıyla Halil Sezai, 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup, soyadını buradan almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezundur.

Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha bulunan Halil Sezai'nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu’da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

İlk albümü Seni Beklerken'i müzikseverlerin beğenisine sunan Halil Sezai, aynı yıl vizyona giren İncir Reçeli filminde başrol oynayarak beyaz perdeye adım atım atmıştır. Serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2’de de başrolde oynamış, 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlenmiştir.

2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı' ödülünü alan Halil Sezai, Başak burcudur.

Albümleri:

2011 – Seni Beklerken

2012 – Her Neyse

2012 – Seni Beklemek

2013 – Ey Aşk

2015 – Ervah-ı Ezelden

Halil Sezainin rol aldığı diziler ve filmler:

Gönül Yarası (Garson) (2004)

Ihlamurlar Altında (Murat) (2005)

Sevgili Dünürüm (Cem) (2007)

Kader (Levent) (2007)

Yapma Diyorum (Sağlıkçı Tezcan) (2009)

Kahve Bahane (Muhsin) (2009)

Türkan (İsmail) (2011)

İncir Reçeli (Metin) (2011)

Problem Çözen Adam (2011)

Sabit Kanca (Fizik Öğretmeni) (2013)

Çilek (2014)

İncir Reçeli 2 (Metin) (2014)

Ammar (2014)

Arkadaşım Hoşgeldin (Komedi Programı) (2014)

Yapışık Kardeşler (İmam) (2015)

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