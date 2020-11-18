Halil Sezai’ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle şarkıcı Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Kararda, Sezai'nin 'bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından' ceza ertelemesine gidilmediği belirtildi.

Komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle şarkıcı Halil Sezai’ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesini açıkladı.

18 sayfalık gerekçeli kararda, olay günü Halil Sezai’nin gürültü nedeniyle sorunlar yaşadığı komşusu Hüseyin Meriç ile konuşmaya gittiği, eline aldığı odunla önce bahçede bulunan aynaya vurduğu, Meriç’i de yumruk, diz ve tekme ile yaraladığı belirtildi.

Kararda, duruşmada Halil Sezai lehine tanıklık yapan ve Sezai’nin Hüseyin Meriç’e odunla vurmadığını söyleyen Rıdvan Çelik ‘in tanıklığına itibar edilmedi.

EYLEMLER TEKRARLANDIĞI İÇİN CEZA ARTTI

Sanık Halil Sezai’nin zincirleme suç oluşturmayacak kadar kısa sürede hakarete yönelik eylemleri birkaç defa tekrarladığı ifade edilen gerekçeli kararda, “Sanığa verilen cezada bir miktar teşdit (artırım) uygulanmıştır” denildi.

Sanığın müştekinin rızası olmadan konutuna girerek konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği kaydedilen gerekçeli kararda, “Sanığın yaralama eylemini gerçekleştirebilmek için konut dokunulmazlığını ihlal ettiği anlaşılmakla mütalaada yer aldığı şekilde TCK 116/4 (şiddet kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal) uygulaması sanık hakkında yapılmamıştır” denildi.

Sanık Halil Sezai'nin konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve kasten yaralama eylemini gerçekleştirmek amacıyla sinekliğe zarar vererek, “Mala zarar verme” suçunu işlediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bu suçtan doğan zararı karşıladığı için bu suçtan verilen cezada indirim yapıldığı anlatıldı.

ÖNCEDEN ALDIĞI CEZAYA İŞARET EDİLDİ

Gerekçeli kararda, ceza hükmünün geri bırakılması usulünün neden uygulanmadığına ilişkin ise şu satırlar yer aldı:

“Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından ve sanığın adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu görülmekle sanık lehine CMK 231 maddesinin (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ve TCK 51. maddesinin (hapis cezasının ertelenmesi) yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.”

Gerekçeli kararda, sanığın suçu işleyiş biçimi ve suçun işlenmesindeki özellikleri gerekçe göstererek hapis cezasını para cezasına çevirmediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Komşusu Hüseyin Meriç’i odunla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Halil Sezai, 17 Eylül 2020’de tutuklanmış, 30 Ekim’de yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Halil Sezai, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 Ekim 2020’de görülen karar duruşmasında, “silahla kasten basit yaralama”, “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “mala zarar verme” suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin bu kararı hem müşteki Hüseyin Meriç hem de sanık Halil Sezai’nin avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Meriç’in avukatı, kararın bozulması için İstinaf Mahkemesine sunduğu dilekçede Sezai’nin suçları birden fazla kişi ile işlediğini öne sürerek suçun ağır cezalık suç olduğunu iddia etti. Sezai’nin avukatı da kararın müvekkili lehine bozulmasını istedi. (DHA)

