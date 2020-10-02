Halil Sezai’nin cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarına yalanlama

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun cezaevinde saldırıya uğradığı iddialarını yalanlayan avukat Ahmet Gürel, "Müvekkilim cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalmakta olup herhangi bir saldırı eylemine maruz kalması mümkün değildir" dedi.

Tutuklanan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun avukatı Ahmet Gürel, müvekkilinin cezaevinde saldırıya uğradığına dair haberlerin asılsız olduğunu, Halil Sezai’nin sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Av. Ahmet Gürel, şu açıklamada bulundu:

* Müvekkilim Halil Sezai hakkında cezaevinde saldırıya uğradığına dair asılsız ve gerçek dışı haberler medyada yer almıştır.

* Müvekkilim cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalmakta olup herhangi bir saldırı eylemine maruz kalması mümkün değildir.

* Müvekkilin hastaneye sevk edilmesinin sebebi ise; daha önce yaşadığı bir rahatsızlık ile ilgili sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekliliğidir.

* Kamuoyunun, aksi yönde çıkan asılsız ve gerçek dışı haberlere itimat etmemesi gerekmektedir.