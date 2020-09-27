Halil Sezai’nin darp ettiği kişiden balta açıklaması

Şarkıcı Halil Sezai’nin tutuklanmasıyla sonuçlanan olayda dava dosyasına sunulan yeni görüntüler sunulmuştu. Halil Sezai’nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç’in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç o görüntülerle ilgili avukatı ile birlikte kameralar karşısına geçti.

“TEDİRGİN OLUYORUM”

Yayınlanan baltalı görüntüler hakkında konuşan Meriç, “Tamamen sahte görüntüler. Bir avukat sunduğu delillere bakmaz mı? Bunu nasıl gösterebilir. Burada kimi kandırıyor. Hakimi böyle bir şeyle mi kandırmaya çalışacak. Halkı böyle mi kandıracak. 24 Temmuz’da yine aynı işi yapmıştı. Yine evime gelmişti. Yine beni tehdit etmişti ve yine tekrarladı. Bunları durdurmak lazım.

“SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM”

Hüseyin Meriç, “İşe gitmek, işte durmak da zor oluyor. Akşam eve geldiğimde eve yada bahçeye birisi saklanmıştır diye tedirgin oluyorum. Siz olsanız siz korkmuyor musunuz burada yürümeye. Her an için başınıza bir şey gelebilir. Ben onlar yüzünden evimi toprağımı terk edecek değilim. Sonuna kadar savaşacağım” ifadelerini kullandı. (DHA – İHA)

